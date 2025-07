Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Unbekannter fährt gegen einen geparkten Pkw und verursacht 4000 Euro Schaden.

Am Samstagabend fuhr gegen 22 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Bahnhofstraße und streifte an einem abgeparkten BMW entlang. Dadurch zerkratze er dessen Fahrerseite erheblich. Sollte es Zeugen geben, die diesen Unfall beobachten konnten, bittet die Polizei sich beim Revier in Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

