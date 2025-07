Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Lebensbedrohlich verletzte Person aufgrund bislang unklarem Sachverhalt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Ein Mann musste lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für die Verletzungen sind bislang unklar.

Am Sonntagmorgen wurde ein 27-Jähriger lebensbedrohlich verletzt in ein Pforzheimer Krankenhaus eingeliefert, vermeintlich nach einem Sturzgeschehen. Da ein mögliches Fremdverschulden aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Polizei informiert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand traf der Geschädigte am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr in der Wohnung seiner Eltern in Pforzheim ein. Zuvor habe er gegen 3:45 Uhr eine am Pforzheimer Bahnhof gelegene Bar verlassen und sich möglicherweise zum dortigen Taxistand begeben. Gegen 4:10 Uhr hielt sich der Mann noch im Bereich einer Bankfiliale in der Poststraße auf. Ob der 27-Jährige mit einem Taxi oder auf andere Weise nach Hause gelangte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nachdem der Geschädigte zuhause eintraf, wurde dieser durch die Angehörigen bewusstlos in einem Zimmer aufgefunden und der Rettungsdienst verständigt. Der Mann konnte sich bislang nicht zum Geschehensablauf äußern.

Der Geschädigte ist etwa 170 cm groß, hat kurze schwarze Haare, eine normale Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Im betreffenden Zeitraum trug er schwarze Sneakers, eine beige lange Hose, sowie ein schwarzes Langarmhemd.

Zur Aufklärung des Sacherhalts bittet die Kriminalpolizei Pforzheim um Hinweise. Zeugen, welche sich am Sonntagmorgen zwischen 3.45 Uhr und 5 Uhr im Bereich der Pforzheimer Innenstadt befunden haben und Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Außerdem werden Taxifahrer gesucht, welche sachdienliche Abgaben über ein mögliches Ansprechen durch die Person oder eine Fahrt zu dessen Wohnanschrift im Bereich des Turnplatzes in Pforzheim geben können.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

