Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Wohnungseinbruch in Eutingen - Wer kann Hinweise geben?

Pforzheim (ots)

Im Laufe des Sonntags sind Unbekannte in eine Wohnung sowie im selben Haus in mehrere Kellerräume eingedrungen. Ob und was genau die Täterschaft entwendet hat, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Nach derzeitigem Sachstand betraten die Täter, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 17:30 Uhr, die in der Fritz-Neuert-Straße gelegene Wohnung über den Balkon. Im weiteren Verlauf brachen die Täter weitere Türen auf und hinterließen an mehreren Kellerräumlichkeiten Sachschaden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Bemerkungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell