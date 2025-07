POL-Pforzheim: (CW) Calw - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person und hohem Sachschaden- Landesstraße 348 für die Unfallaufnahme teils voll gesperrt

Pforzheim (ots) - Im Laufe des Sonntags sind Unbekannte in eine Wohnung sowie im selben Haus in mehrere Kellerräume eingedrungen. Ob und was genau die Täterschaft entwendet hat, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigem Sachstand betraten die Täter, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 17:30 Uhr, die in der Fritz-Neuert-Straße ...

