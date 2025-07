Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zerkratzte Pkw im Stadtgebiet

Pforzheim (ots)

Zwei Pkw wurden im Zeitraum von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet Pforzheim von bislang unbekannter Täterschaft zerkratzt.

Im Zeitraum von Montag auf Dienstag wurden in der Abnobastraße sowie in der Heinrich-Witzenmann-Straße in Pforzheim zwei geparkte Pkw zerkratzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf den Verursachenden. In beiden Fällen wurde die linke Fahrzeugseite mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstands beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 1863211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

