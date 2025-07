Polizei Hagen

POL-HA: Exhibitionist belästigt junge Frau - Zeugenhinweise erbeten

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Freitagabend (25.07.2025) am Bahnhof "Heubing" vor einer 18-Jährigen.

Etwa gegen 22.35 Uhr saß die junge Frau auf einer Treppe im Bereich "Im Lindental" in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsbereich, als ein Mann an ihr vorbeiging. Kurz darauf drehte er sich um, näherte sich der 18-Jährigen erneut und zeigte sich ihr auf schamverletzende Art und Weise. Die Frau lief davon, der Unbekannte folgte ihr, flüchtete dann jedoch in die Bahnhofunterführung.

Zu dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,80 Meter groß - zwischen 35 und 40 Jahre alt - schlanke Figur - leicht bräunliche Hautfarbe - kurze, braune Haare - bekleidet mit einem rot-gelben T-Shirt, einer knielangen Jeans, Schlappen mit Socken - trug einen Rucksack

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Angaben zu dem gesuchten Mann, um ihn identifizieren zu können. Sie haben die Tat beobachtet oder kennen einen Mann, zu dem die Personenbeschreibung passt? Dann melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02331 986 2066.

