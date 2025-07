Polizei Hagen

POL-HA: Nach Körperverletzung: Zwei Männer leisten Widerstand und kommen ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitagabend (25.07.2025) waren mehrere Polizeibeamte am Busbahnhof eingesetzt, da es in einem Bus zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam. Die Einsatzkräfte trennten die Parteien außerhalb des Busses. Während ein Polizeibeamter mit mehreren Beteiligten sprach, stürmte ein 23-Jähriger der Gegenpartei auf sie zu. Er wurde von mehreren Beamten aufgehalten und wehrte sich vehement. Da er sich nicht beruhigen ließ, beabsichtigten die Einsatzkräfte, den 23-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Einer der Polizeibeamten zog sich im Zuge der Widerstandshandlungen leichte Verletzungen zu, verblieb aber im Dienst.

Als der 23-Jährige im Streifenwagen saß, solidarisierte sich einer der anderen Beteiligten, ein 20-Jähriger, mit dem Mann. Der 20-Jährige näherte sich dem Einsatzwagen und begann, die Beamten zu beleidigen. Die Polizisten forderten den Mann mehrmals auf, die Örtlichkeit zu verlassen und sprachen ihm einen Platzverweis aus. Diesem kam er jedoch nicht nach, weshalb die Beamten sich entschieden, auch den 20-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Dieser sperrte sich jedoch erheblich und versuchte, die Polizisten zu treten. Dennoch gelang es ihnen, den Randalierer ins Polizeigewahrsam zu bringen.

Gegen die 23- und 20-Jährigen fertigten die Einsatzkräfte entsprechende Strafanzeigen. (rst)

