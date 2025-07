POL-HA: Vermisstenfahndung - Wer hat den 18-jährigen Muck Maurice L. gesehen?

Hagen-Haspe (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Freitagabend (25.07.2025) am Bahnhof "Heubing" vor einer 18-Jährigen. Etwa gegen 22.35 Uhr saß die junge Frau auf einer Treppe im Bereich "Im Lindental" in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsbereich, als ein Mann an ihr vorbeiging. Kurz darauf drehte er sich um, näherte sich der 18-Jährigen erneut ...

mehr