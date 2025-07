POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Auseinandersetzung mit Schlagstock und Pfefferspray

Lübeck (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.07.2025) brannte ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Schwartauer Allee komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Gegen 0.00 Uhr bemerkten mehrere Personen, dass aus einem Haus in der Schwartauer Allee Rauch drang und informierten die Feuerwehr. Im Bereich des Obergeschosses wäre auch Feuerschein zu sehen gewesen. Für die umfangreichen ...

mehr