POL-CUX: Verkehrsunfall wegen mangelhafter Ladungssicherung +++ Verkehrsstraftaten auf der BAB 27

Loxstedt-Stotel

Am 02.05.2025, gegen 13.15 Uhr, ereigneten sich ein Verkehrsunfälle in der Ortschaft Loxstedt-Stotel, Burgstraße, Höhe Friedhof. Ein schwarzer PKW mit einem Anhänger befuhr die Burgstraße in Richtung B437. Auf dem Anhänger ragte eine Metallstange seitlich über die Bordwand hinweg , so dass diese zwei entgegenkommende Fahrzeuge berührte und Sachschaden verursachte. Der schwarze PKW setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. An beiden PKWs entstanden Lackkratzer, der Gesamtschaden wird auf ca. 1000.- geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den PKW mit Anhänger geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf, Tel.: 04706-9480.

Am Samstag, 03.05.2025, wurde mehrere Verkehrsstraftaten auf der Autobahn 27 durch die Polizei Geestland festgestellt. Zunächst wurde um 10:30 Uhr ein 63-jähriger Cuxhavener mit seinem Peugeot im Bereich Geestland kontrolliert. Der Pkw war nicht mehr versichert und wurde vor Ort außer Betrieb gesetzt. Um 12:30 Uhr wurde in der Gemarkung Loxstedt ein Pkw, VW, mit Anhänger überprüft. Der 52-jährige Fahrzeugführer aus Bremen hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. So erging es auch einem 39-jährigen Bremer, der gegen 16:30 Uhr in der Gemarkung Bremerhaven kontrolliert wurde. Auch er hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis um seinen Kleintransporter mit einem Anhänger zu führen.

Alle Fahrzeugführer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Es wurden jeweils Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer und -halter eingeleitet.

