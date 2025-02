Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollgedröhnt mit Pkw unterwegs

Bild-Infos

Download

A65/Edenkoben (ots)

Am frühen Freitagabend (14.02.2025) gegen 17:10 Uhr wurde der Polizei Edenkoben ein auffällig fahrender Pkw-Fahrer auf der Landstraße zwischen Neustadt und Edenkoben gemeldet. Dieser wäre mehrfach mit seinem Pkw über die Mittellinie gefahren. Der 50-jährige Neustädter konnte fahrend auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe angetroffen und in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit konnten durch die kontrollierenden Beamten Auffälligkeiten hinsichtlich eines Drogenkonsums festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Metamphetamin, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell