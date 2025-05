Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbrüche von Snack-Automaten in Beverstedt und Lunestedt

Cuxhaven (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum 02.05.2025 einen Snackautomaten in der Alten Bundesstraße in Beverstedt auf. Aus dem Automaten wurden E-Zigaretten und Bargeld entwendet.

Bei einem weiteren Snackautomaten in Lunestedt, Straße Zum Lunebogen, wurde die Scheibe des Automaten eingeschlagen. Auch hier wurden augenscheinlich E-Zigaretten entwendet.

Der Schaden dürfte jeweils mehrere Tausend Euro betragen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf (Tel.:04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell