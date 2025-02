Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten und hohem Sachschaden auf der Stuttgarter Straße (16.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagvormittag ist es auf der Stuttgarter Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer sich verletzte und ein Sachschaden in Höhe von weit über 100.000 Euro entstanden ist. Nach derzeitigen Stand war ein 52-jähriger Fahrer eines Ford Kuga gegen 9.45 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs. Der Mann verlor aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen und kam in der Folge nach links von der Straße ab. Hier prallte er mit einem geparkten Skoda Octavia zusammen, bevor der Ford mit drei Häuserfronten zusammenstieß. Im weiteren Verlauf kollidierte der Wagen noch mit zwei weiteren geparkten Autos, einem Seat Leon und einem BMW. Nach der letzten Kollision überschlug sich der Ford und blieb auf dem Dach liegen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Autofahrer zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Durch die Feuerwehr Tuttlingen wurde der Kuga bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens gesichert und auslaufende Betriebsstoffe gebunden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung des Autos musste die Stuttgarter Straße bis zur Mittagszeit vollständig gesperrt werden. An allen beteiligten Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Auch die drei Häuserfronten wurden erheblich beschädigt. Die genaue Sachschadenshöhe kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei geht jedoch von einem Gesamtschaden in Höhe von weit über 100.000 Euro aus.

