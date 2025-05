Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruch eines Snack-Automaten in Geestenseth (Zeugenaufruf)

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Geestenseht. In der Nacht zum Donnerstag (01.05.2025) brachen mehrere bislang unbekannte Täter gegen 01:15 Uhr einen Snackautomaten an der Wehdeler Straße in Geestenseth auf. Entwedet wurden hierbei E-Zigaretten und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (04706 9480) zu melden.

