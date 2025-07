Polizei Hagen

POL-HA: Vollendeter und versuchter Einbruch: Hunde schrecken Täter ab

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann brach in der Nacht auf Montag (28.07.2025) in eine Dachgeschosswohnung ein. Anschließend versuchte er auch in eine Erdgeschosswohnung im Nachbarhaus einzudringen.

Der Mann klopfte um etwa 0.15 Uhr zunächst an eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße, woraufhin die dortige Bewohnerin die Tür öffnete. Der Unbekannte, ein etwa 1,85 Meter großer Mann, entfernte sich daraufhin zu der betroffenen, leerstehenden Wohnung und öffnete die Tür gewaltsam.

Nachdem er das Haus verlassen hatte, begab er sich zum Nachbarhaus, wo er versuchte, sich gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung zu verschaffen. Ihm gelang es, ein gekipptes Fenster zur Wohnung zu öffnen. Daraufhin wurden die Hunde der Bewohnerin auf den Unbekannten aufmerksam und begannen zu bellen. Mutmaßlich brach er aufgrund der abschreckenden Wirkung seinen Einbruchsversuch ab.

Ob weitere Personen an den Taten beteiligt waren, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit telefonisch unter 0231 986 2066 entgegen. (rst)

