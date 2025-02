Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 38-Jähriger attackiert und ausgeraubt - Polizei Oberhausen bittet um Hinweise

Am Donnerstagabend (27.02) ging bei der Leitstelle der Polizei Oberhausen um 21:00 Uhr ein Notruf über einen Raub auf der Marktstraße Ecke Goebenstraße ein. Unmittelbar suchten mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen den Tatort auf, wo die Beamtinnen und Beamten das 38-jährige Opfer sowie Zeugen antreffen konnten. Was war geschehen?

Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der 38-Jährige (Staatsangehörigkeit: ägyptisch) unmittelbar vor dem Tatgeschehen, etwa gegen 20:57 Uhr, den Gehweg der Goebenstraße entlanglief, als er in Höhe der Marktstraße von einem der drei Täter mit Pfefferspray attackiert wurde. Im Anschluss wurde er mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Als der 38-Jährige am Boden lag, griff ein Täter in die Hosentasche des Opfers und entwendete sein Portemonnaie; alle flüchteten fußläufig in Richtung Hermann-Albertz-Straße.

Zwei Zeugen konnten die Tat beobachten: Demnach waren alle Täter zwischen 19 und 25 Jahren alt, zwischen 170 und 180 cm groß und allesamt dunkel bekleidet. Alle drei hatten eine schlanke Statur und ein augenscheinlich südosteuropäisches Erscheinungsbild. Möglicherweise flüchteten die Täter mit einem schwarzen Kleinfahrzeug.

Unser Kriminalkommissariat 12 fragt: Haben Sie die Tat beobachten können oder können Sie weitere Hinweise auf die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte telefonisch (0208/826-0) oder per E-Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) bei der Polizei Oberhausen.

