POL-DN: Unter Alkohol und Drogen von der Polizei gestoppt

Düren (ots)

In der Nacht zum Montag (11.08.2025) stoppten Beamte der Wache Düren auf der Kölner Landstraße einen Pkw, dessen Führer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln stand.

Gegen 03:45 Uhr ergaben sich bei der Kontrolle des Fahrzeugs eindeutige Hinweise für die Beamten, die Rückschlüsse auf den Konsum von Rauschmitteln bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer aus Rösrath zuließen. Neben starkem Alkoholgeruch in der Atemluft wiesen auch die Aussprache, der Gang andere körperliche Auffälligkeiten darauf hin, dass der junge Mann vor Fahrtantritt weitere illegale Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest (1,34 Promille) und ein Drogenschnelltest, der auf Amphetamin und Kokain reagierte, erhärteten den Verdacht der Einsatzkräfte.

Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

