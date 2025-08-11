PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Steine von Autobahnbrücke geworfen - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Bereits am Dienstag, 22.07.2025, kam es an der A44 kurz vor der Ausfahrt nach Titz zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Die Geschädigte, eine 61 Jahre alte Frau aus Aachen, fuhr aus Richtung Aachen kommend in Richtung Neuss mit ihrem Pkw auf der A44. Kurz vor der Ausfahrt nach Titz befindet sich eine Autobahnbrücke. Schon bevor sie unter der Brücke hindurchfuhr, hörte sie, dass andere Fahrzeugführer hupten. Dann sah die, dass jemand auf der Brücke stand, der augenscheinlich Steine auf die Fahrzeuge warf. Einer der Steine traf kurz darauf ihre Windschutzscheibe, die beschädigt wurde. Die Frau erstattete auf der Polizeiwache Neuss Anzeige.

Die Polizei Düren sucht nun als zuständige Behörde nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der 02421 949-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

