POL-WAF: Ahlen. BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Trecker ist am Donnerstag (27.03.2025, 15.35 Uhr) ein Rennradfahrer in Sendenhorst-Albersloh lebensgefährlich verletzt worden. Ein 48-jähriger Sendener fuhr mit seinem Rennrad auf der Wolbecker Straße (L 585) von Albersloh kommend in Richtung Wolbeck. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 80-jährigen aus Münster, ...

