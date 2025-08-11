PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Wildcamper verursachen Waldbrand

Nideggen (ots)

Am Samstag (09.08.2025) gegen 15:30 Uhr brannten etwa 100m² Wald in einem Gebiet zwischen Schmidt, Abenden und Brück. Am Brandort wurde eine Feuerstelle gefunden.

Gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Waldbrand gerufen. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und versuchte, die genaue Brandörtlichkeit zu lokalisieren. Mithilfe eines Hubschraubers und unter dem Einsatz von Drohnen konnte diese schließlich ausgemacht werden, sodass die Brandbekämpfung starten konnte. Gegen 22:00 Uhr war der Einsatz beendet.

Vor Ort fand man eine mit Steinen angelegte Feuerstelle, die möglicherweise den Brand verursachte hatte. Zudem fand man Feuchttücher im Wald, sodass der Verdacht naheliegt, dass das Feuer möglicherweise von Wildcampern gemacht wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 02421 949-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

