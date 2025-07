Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und dem Polizeipräsidium Freiburg | Schluchsee: Polizei beschlagnahmt Drogen und nimmt zwei Tatverdächtige fest

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei Freiburg hat am Donnerstag, 26.06.2025, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung gegen die Betäubungsmittelkriminalität in Schluchsee durchgeführt. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des umfangreichen Anbaus von Marihuana in nicht geringer Menge konnten zwei Tatverdächtige festgenommen und große Mengen Marihuana beschlagnahmt werden.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Freiburg hatten ergeben, dass die beiden dringend Tatverdächtigen im Alter von 26 und 31 Jahren in leerstehenden Objekten in Schluchsee und in Ibach professionell eingerichtete Marihuanaplantagen betrieben. Die Polizei fand tausende Marihuana-Pflanzen, mehrere Kilogramm abgepacktes Marihuana und technisches Equipment im Wert von ca. 200.000 EUR.

Die Festnahmen und Beschlagnahmen erfolgten durch die Kriminalpolizei Freiburg mit Unterstützung durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Die Abbau- und Transportmaßnahmen erstreckten sich über zwei Tage hinweg.

Gegen die beiden Festgenommenen serbischer Staatsangehörigkeit hat das Amtsgericht Freiburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Die beiden Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell