Polizei Düren

POL-DN: Täter nach Wohnungseinbruch unerkannt flüchtig

Düren (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch in Echtz durchsuchten unbekannte Täter gestern Morgen (11.08.2025) die Wohnräume eines Einfamilienhauses und konnten mit bislang unbekannter Beute unentdeckt entkommen.

Eine böse Überraschung erlebte die Bewohnerin eines Wohnhauses bei ihrer Heimkehr. Unbekannte Täter hatten sich während ihrer Abwesenheit zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr von der Gebäuderückseite unberechtigt Zutritt zum Objekt in der Erkensgasse verschafft, Schubläden und Schränke durchwühlt und sich im Anschluss unbemerkt entfernt. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

