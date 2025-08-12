Polizei Düren

POL-DN: Von Pkw geschnitten und zu Fall gekommen - Die Polizei sucht Unfallzeugen

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am vergangenen Samstag (09.08.2025) geriet der 15-jährige Fahrer eines E-Scooters aus Düren aufgrund eines ausweichenden Pkw zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der 15-Jährige war nach eigenen Angaben zur Unfallzeit gegen 22:02 Uhr auf der Birkesdorfer Straße in Hoven aus Richtung Mariaweiler in Fahrtrichtung Merken unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Pkw, der ihn ungefähr in Höhe der Hausnummer 88 überholte, geschnitten wurde. Um eine Kollision zu vermeiden, hatte er versucht, auf den neben der Fahrbahn liegenden Gehweg auszuweichen und war dabei zu Fall gekommen und hatte sich nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen.

Der unbekannte dunkle Pkw, der nach Angaben des Geschädigten aufgrund eines anderen, entgegenkommenden Fahrzeuges auf den Fahrradschutzstreifen ausweichen musste, setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Der Geschädigte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung und meldete den Unfall dann am 11.08.2025 auf der Wache Düren. Zu den beiden am Unfall beteiligten Pkw konnte der Geschädigte keine weiteren Angaben machen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-5222 bei dem zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten erreichen Sie uns unter der Rufnummer 02421 949-0.

