Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin bei "Dooring-Unfall" leicht verletzt

Düren (ots)

Bei der Kollision mit einer geöffneten Fahrzeugtür wurde am gestrigen Abend (11.08.2025) eine 49-jährige Radfahrerin aus Düren leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro.

Gegen 18:25 Uhr befuhr die Radfahrerin den ausgeschilderten Radweg der Nideggener Straße aus Richtung Niederau kommend in Richtung Innenstadt. Dieser verläuft im Bereich der Unfallstelle unmittelbar neben der Fahrbahn. Als sie einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw passieren wollte, öffnete der 19-jährige Beifahrer aus Düren unvermittelt die Tür, so dass die Radfahrerin trotz eines Ausweichversuchs eine leichte Kollision mit dieser nicht gänzlich vermeiden konnte. Sie kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht, so dass sie durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Düren nochmal drauf hin: Dooring-Unfälle sind vermeidbar: Für mehr Umsicht beim Aussteigen gibt es eine simple wie effektive Vorgehensweise: den "Holländischen Griff". Hierbei öffnen Sie die Tür Ihres Autos nicht mit der Hand, die Ihrer Tür am nächsten ist, sondern mit der anderen Hand. Sie drehen sich automatisch nach hinten, Ihr Sichtfeld erweitert sich. Durch den Schulterblick werden Radfahrende frühzeitig erkannt.

