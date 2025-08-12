PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Motorbrand an einem Oldtimer

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Motorbrand an einem Oldtimer
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Titz (ots)

Beim Brand eines historischen Sportwagen auf der L 226 bei Gevelsdorf entstand am Montagnachmittag (11.08.2025) ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000,- Euro.

Gegen 14:17 Uhr befuhr der 61-jährige Besitzer des Oldtimers die L 226 aus Richtung Gevelsdorf kommend in Richtung Ralsdorf, als er plötzlich Flammen aus dem Motorraum des Sportwagens bemerkte. Versuche des Mannes aus Bedburg, das Feuer eigenständig zu löschen, misslangen, so dass dem Besitzer nichts anderes übrigblieb, als das Eintreffen der Feuerwehr abzuwarten. Auch diese konnte nicht verhindern, dass schwerer Schaden an dem sportlichen Gefährt entstand. Die L 226 musste bis zur Bergung des Fahrzeuges komplett gesperrt werden.

Als Brandursache erscheint ein technischer Defekt am Fahrzeug als sehr wahrscheinlich. Es liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
