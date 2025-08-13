PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Raub mit Verfolgung durch Gemüsebeet

Niederzier (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13.08.2025) wandte sich ein 15-Jähriger an die Polizei, weil man ihm seinen Motorroller samt Portemonnaie und Handy geraubt hatte. Die Polizei verfolgte einen Tatverdächtigen.

Der 15-Jährige aus Niederzier hatte gegen 01:45 vor dem Hautzugangstor zur Gesamtschule auf seinem geparkten Fahrzeug gesessen. Ihm fielen zwei Kleinkrafträder auf, die wiederholt im Bereich der Schule auf und ab fuhren. Plötzlich sei der Beifahrer des einen Motorrollers abgestiegen, auf ihn zugekommen, habe ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sein Zweirad entwendet. Der Geschädigte wandte sich an die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung sichtete die Tatverdächtigen im Bereich des Kreisverkehrs Kölnstraße / L12, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die Beamten folgten dem Rollerfahrer, auf den die Personenbeschreibung des Geschädigten zutraf, in den Amselweg. Am Ende der Sackgasse fuhr der Tatverdächtige zunächst durch das Gemüsebeet eines Wohnhauses, ließ dann den Motorroller liegen und flüchtete zu Fuß über einen Zaun. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Bei dem zurückgelassenen Kleinkraftrad handelte es sich um das zuvor entwendete Mofa des Geschädigten. Handy und Portemonnaie befanden sich noch im Helmfach. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

