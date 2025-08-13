Polizei Düren

POL-DN: Auf der Kreuzung zusammengestoßen

Düren (ots)

Auf der Kreuzung Monschauer Landstraße / Monschauer Straße in Rölsdorf stießen am Dienstag (12.08.2025) zwei Pkw zusammen. Eine Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000,- Euro.

Gegen 11:30 Uhr war eine 25-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug vermeintlich bei Rotlicht von der Lendersdorfer Straße aus kommend, geradeaus in Richtung Monschauer Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren und war dort mit dem querenden PKW eines 76-jährigen Mannes aus Düren kollidiert. Die junge Fahrzeugführerin aus Kerpen musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge beider Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten.

