PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Auf der Kreuzung zusammengestoßen

Düren (ots)

Auf der Kreuzung Monschauer Landstraße / Monschauer Straße in Rölsdorf stießen am Dienstag (12.08.2025) zwei Pkw zusammen. Eine Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000,- Euro.

Gegen 11:30 Uhr war eine 25-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug vermeintlich bei Rotlicht von der Lendersdorfer Straße aus kommend, geradeaus in Richtung Monschauer Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren und war dort mit dem querenden PKW eines 76-jährigen Mannes aus Düren kollidiert. Die junge Fahrzeugführerin aus Kerpen musste mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge beider Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-DN: Pkw kollidiert mit Baum

    Jülich (ots) - Auf der B 56 in der Nähe der Altenburger Kreuzung kollidierte gestern (12.08.2025) ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Baum. Ursache des Unfalls war möglicherweise ein medizinischer Notfall. Gegen 09:40 Uhr fuhr der Mann aus Wesseling aus Jülich kommend in Richtung Düren auf der B56. Um schnellere Autofahrer passieren zu lassen, fuhr er auf dem Seitenstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-DN: Raub mit Verfolgung durch Gemüsebeet

    Niederzier (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (13.08.2025) wandte sich ein 15-Jähriger an die Polizei, weil man ihm seinen Motorroller samt Portemonnaie und Handy geraubt hatte. Die Polizei verfolgte einen Tatverdächtigen. Der 15-Jährige aus Niederzier hatte gegen 01:45 vor dem Hautzugangstor zur Gesamtschule auf seinem geparkten Fahrzeug gesessen. Ihm fielen zwei Kleinkrafträder auf, die wiederholt im Bereich der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-DN: Gleich drei Motorroller in Düren entwendet

    Düren (ots) - Am gestrigen Nachmittag (12.08.2025) wurden im Stadtgebiet Düren gleich drei Motorroller entwendet. Die Polizei sucht Zeugen Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einen mehrfach gesicherten Motorroller, der vor einem Gebäude in der Roonstraße 4 abgestellt war. Das blaue Leichtkraftrad vom Typ Fiddle mit dem amtlichen Kennzeichen DN-RE44 war dort zur Tatzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren