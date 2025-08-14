PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Beim Ladendiebstahl erwischt und sich gewehrt

Düren (ots)

Mit körperlicher Gewalt hat sich ein Ladendieb gestern (13.08.2025) bis zum Eintreffen der Polizei gewehrt, als ihn der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Wirtelstraße auf frischer Tat ertappt und im Anschluss festgehalten hatte. Diebesgut im Wert von über 300,- EUR und ein neues Handy, was bislang nicht zugeordnet werden konnte, führte der Tatverdächtige bei sich. Ein Komplize konnte unerkannt entkommen.

Gegen 18:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv zwei männliche Personen, die im Verkaufsraum des Geschäftes u.a. Bekleidungsgegenstände und Parfum in den mitgeführten Taschen versteckten und schließlich das Geschäft verließen, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Detektiv verfolgte die Personen unauffällig in Richtung Kaiserplatz und informierte die Polizei. Die Diebe schöpften scheinbar Verdacht, so dass der Detektiv sie ansprach und versuchte, sie bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierbei schlug einer der Verdächtigen mehrfach nach dem Tatzeugen und versuchte, schließlich vergeblich, mit dem Diebesgut zu flüchten. Der zweiten Person gelang die Flucht unerkannt.

Bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen aus Düren konnte Diebesgut (u.a. Parfum) im Wert von ca. 300,- Euro aufgefunden werden. Darüber hinaus führte er in der Hosentasche ein neues Mobiltelefon (Redmi) mit, für das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass der flüchtige Begleiter zuvor Waren im Wert von ca. 640,- Euro aus der Auslage entwendet hatte. Dieser wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - sportlich schlanke Statur
   - ca. 20 - 25 Jahre alt
   - dunkles Haar, dunkler Teint
   - rotes T-Shirt und schwarze Umhängetasche oder Rucksack

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

