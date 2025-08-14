PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Bei Verkehrsunfall verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Bereits am Montag (11.08.2025) um 12:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Große Rurstraße / Neusser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde und der verursachende Pkw seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Der 14-jährige Fahrer eines E-Scooters aus Jülich hatte am Montagmittag mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht zeigender Ampel die Römerstraße in Richtung Große Rurstraße überquert. Nach eigenen Angaben war er dann noch auf der Fahrbahn von einem Pkw erfasst worden, der die Kreuzung aus Richtung Kölnstraße in Richtung Römerstraße überquerte. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Ein Mitarbeiter der Ordnungsbehörde sei zufällig vor Ort gewesen und habe ihm geholfen. Der beteiligte Pkw-Fahrer habe kurz angehalten, dann aber seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das Angebot des städtischen Bediensteten, Polizei und Rettungsdienst zu verständigen, lehnte der Geschädigte in der Situation ab und begab sich zunächst eigenständig nach Hause und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Nachmittag erschien er dann in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeiwache Jülich, um den Vorfall zu melden.

Zur Beschreibung des flüchtigen Unfallverursachers macht der Geschädigte die folgenden Angaben:

   - männlich
   - ca. 30 - 35 Jahre alt
   - ca. 175-180cm groß
   - schlanke Statur
   - schwarze, mittellange Haare

Der beteiligte PKW wird als Klein- bis Mittelklassewagen in der Farbe grau beschrieben.

Die Polizei bittet den Fahrer des Pkw oder Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können, sich bei der zuständigen Sachbearbeiterin im Verkehrskommissariat Jülich unter Telefonnummer 02421 949-5232 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-DN: Betrunken mit entwendetem Kleinkraftrad gestürzt

    Kreuzau (ots) - Am Dienstagabend (12.08.2025) verletzte sich der Fahrer eines Kleinkraftrades leicht, als er in der Wehrstraße von der Fahrbahn abkam und stürzte. Bereits vor dem Unfallgeschehen war der Fahrer des Kleinkraftrades einem aufmerksamen Zeugen auf der Wehrstraße in Drove aufgefallen, da er mit seinem Gefährt mehrfach die Straße auf und ab fuhr. Gegen 19:50 Uhr konnte der Zeuge dann beobachten, wie der ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-DN: Auf der Kreuzung zusammengestoßen

    Düren (ots) - Auf der Kreuzung Monschauer Landstraße / Monschauer Straße in Rölsdorf stießen am Dienstag (12.08.2025) zwei Pkw zusammen. Eine Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000,- Euro. Gegen 11:30 Uhr war eine 25-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug vermeintlich bei Rotlicht von der Lendersdorfer Straße aus kommend, geradeaus in Richtung Monschauer ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:00

    POL-DN: Pkw kollidiert mit Baum

    Jülich (ots) - Auf der B 56 in der Nähe der Altenburger Kreuzung kollidierte gestern (12.08.2025) ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Baum. Ursache des Unfalls war möglicherweise ein medizinischer Notfall. Gegen 09:40 Uhr fuhr der Mann aus Wesseling aus Jülich kommend in Richtung Düren auf der B56. Um schnellere Autofahrer passieren zu lassen, fuhr er auf dem Seitenstreifen. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Baum. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren