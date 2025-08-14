Polizei Düren

POL-DN: Bei Verkehrsunfall verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Bereits am Montag (11.08.2025) um 12:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Große Rurstraße / Neusser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde und der verursachende Pkw seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Der 14-jährige Fahrer eines E-Scooters aus Jülich hatte am Montagmittag mit seinem Fahrzeug bei Grünlicht zeigender Ampel die Römerstraße in Richtung Große Rurstraße überquert. Nach eigenen Angaben war er dann noch auf der Fahrbahn von einem Pkw erfasst worden, der die Kreuzung aus Richtung Kölnstraße in Richtung Römerstraße überquerte. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Ein Mitarbeiter der Ordnungsbehörde sei zufällig vor Ort gewesen und habe ihm geholfen. Der beteiligte Pkw-Fahrer habe kurz angehalten, dann aber seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das Angebot des städtischen Bediensteten, Polizei und Rettungsdienst zu verständigen, lehnte der Geschädigte in der Situation ab und begab sich zunächst eigenständig nach Hause und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Nachmittag erschien er dann in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeiwache Jülich, um den Vorfall zu melden.

Zur Beschreibung des flüchtigen Unfallverursachers macht der Geschädigte die folgenden Angaben:

- männlich - ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 175-180cm groß - schlanke Statur - schwarze, mittellange Haare

Der beteiligte PKW wird als Klein- bis Mittelklassewagen in der Farbe grau beschrieben.

Die Polizei bittet den Fahrer des Pkw oder Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können, sich bei der zuständigen Sachbearbeiterin im Verkehrskommissariat Jülich unter Telefonnummer 02421 949-5232 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell