POL-DN: Mit dem Pkw verunfallt und vor der Polizei geflüchtet

Düren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.08.2025) stellte ein aufmerksamer Zeuge gegen 01:30 Uhr auf der B56 in Höhe des Gewerbegebietes Im Großen Tal einen kurz zuvor verunfallten Pkw fest, bei dem sich zwei Personen befanden und den Anschein machten, sich von der Unfallstelle entfernen zu wollen. Bei Eintreffen der umgehend informierten Polizei, setzten die Personen dies in die Tat um und flüchteten fußläufig über die Fahrbahn in Richtung des Gewerbegebietes. Den Beamten gelang es, eine Person zu stellen; die zweite Person flüchtete zunächst unerkannt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der verunfallte Pkw die B56 in Fahrtrichtung Jülich befahren hatte, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und sich dann vermutlich überschlagen hatte.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der zunächst festgestellten Person um den Beifahrer des Fahrzeuges handelt. Der 29-jährige Mann aus Merzenich wurde bei dem Unfall leicht verletzt, bedurfte aber keiner unmittelbaren ärztlichen Behandlung. Er war bei Antreffen stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille. Der flüchtige Fahrzeugführer, der auch Halter des Pkw ist, konnte aufgrund von Zeugenaussagen schließlich ebenfalls ermittelt, jedoch bislang nicht angetroffen werden. Gegen den 41-jährigen Mann aus Düren besteht der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung. Der Pkw wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.500,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

