PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Pkw verunfallt und vor der Polizei geflüchtet

Düren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (14.08.2025) stellte ein aufmerksamer Zeuge gegen 01:30 Uhr auf der B56 in Höhe des Gewerbegebietes Im Großen Tal einen kurz zuvor verunfallten Pkw fest, bei dem sich zwei Personen befanden und den Anschein machten, sich von der Unfallstelle entfernen zu wollen. Bei Eintreffen der umgehend informierten Polizei, setzten die Personen dies in die Tat um und flüchteten fußläufig über die Fahrbahn in Richtung des Gewerbegebietes. Den Beamten gelang es, eine Person zu stellen; die zweite Person flüchtete zunächst unerkannt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der verunfallte Pkw die B56 in Fahrtrichtung Jülich befahren hatte, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und sich dann vermutlich überschlagen hatte.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der zunächst festgestellten Person um den Beifahrer des Fahrzeuges handelt. Der 29-jährige Mann aus Merzenich wurde bei dem Unfall leicht verletzt, bedurfte aber keiner unmittelbaren ärztlichen Behandlung. Er war bei Antreffen stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,78 Promille. Der flüchtige Fahrzeugführer, der auch Halter des Pkw ist, konnte aufgrund von Zeugenaussagen schließlich ebenfalls ermittelt, jedoch bislang nicht angetroffen werden. Gegen den 41-jährigen Mann aus Düren besteht der Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung. Der Pkw wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.500,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:30

    POL-DN: Einbruch in Geschäftsräume - Die Polizei sucht Zeugen

    Aldenhoven (ots) - Bei einem Geschäftseinbruch in der Frauenrather Straße entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige u.a. eine Espressomaschine und Bargeld. Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 12.08.2025, 22:10 Uhr, und Mittwoch, 13.08.2025, 09:25 Uhr, unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen einer Eisdiele und durchsuchten ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:30

    POL-DN: Beim Ladendiebstahl erwischt und sich gewehrt

    Düren (ots) - Mit körperlicher Gewalt hat sich ein Ladendieb gestern (13.08.2025) bis zum Eintreffen der Polizei gewehrt, als ihn der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Wirtelstraße auf frischer Tat ertappt und im Anschluss festgehalten hatte. Diebesgut im Wert von über 300,- EUR und ein neues Handy, was bislang nicht zugeordnet werden konnte, führte der Tatverdächtige bei sich. Ein Komplize konnte unerkannt ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:30

    POL-DN: Bei Verkehrsunfall verletzt - Die Polizei sucht Zeugen

    Jülich (ots) - Bereits am Montag (11.08.2025) um 12:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Große Rurstraße / Neusser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde und der verursachende Pkw seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Der 14-jährige Fahrer eines E-Scooters aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren