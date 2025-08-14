Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lastwagen leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Am Langen Graben / Otto-Brenner-Straße am Mittwochmorgen (13.08.2025) wurde ein 75-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Der Senior aus Düren befuhr gegen 09:05 Uhr mit seinem Fahrrad die bevorrechtigte Straße Am Langen Graben und wollte die Einmündung Otto-Brenner-Straße geradeaus passieren. Der 62-jährige Fahrer eines Klein-LKW, der von der untergeordneten Otto-Brenner-Straße aus nach rechts auf die Straße Am Langen Graben abbiegen wollte, übersah den querenden Radfahrer und touchierte ihn leicht, so dass dieser zu Fall kam.

Durch den Rettungsdienst wurde der Radfahrer leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell