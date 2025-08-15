PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte Täter entwenden Leichtkraftrad nach Wohnungseinbruch

Heimbach (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (14.08.2025) gegen 22:00 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Kermeterstraße und entwendeten dort aus der Wohnung des Geschädigten die Fahrzeugschlüssel eines in der Garage des Hauses abgestellten Leichtkraftrades und entfernten sich mit diesem vor Tatort.

Ein Nachbar beobachtete gegen 22:00 Uhr in der Nähe des Tatobjektes mehrere verdächtige Personen und einen schwarzen Pkw mit belgischen Kennzeichen, der sich wenig später gefolgt von einem Leichtkraftrad vom Tatort entfernte. Die festgestellten Umstände machten ihn misstrauisch, so dass er den Geschädigten kontaktierte und Nachschau hielt. Im Anschluss stellte man fest, dass sich die unbekannten Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt zur Wohnung des Geschädigten verschafft hatten und die Fahrzeugschlüssel des Leichtkraftrades entwendet hatten. Mit diesem waren sie dann hinter dem beschriebenen BMW vom Tatort geflüchtet. Bei dem gestohlenen Zweirad handelt es sich um ein Leichtkraftrad der Marke Honda ADV350 mit dem amtlichen Kennzeichen DN - BT 65 mit einen Wert von ca. 6.000,- Euro.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes oder Angaben zu den beteiligten Personen oder Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

