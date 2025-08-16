PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kradfahrer verletzt

Niederzier (ots)

Am frühen Freitagabend ereignete sich gegen 18:00 Uhr im Einmündungsbereich L12 / K13 in Niederzier ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Aldenhoven schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer beabsichtigte von der K13 nach links in die L12 abzubiegen und übersah dabei die entgegenkommende 64-jährige PKW-Fahrerin. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

