Polizei Düren

POL-DN: Wohnwagendiebstahl

Merzenich (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag (16.08.2025) einen Wohnwagen von einem Grundstück in der Straße Gewerbering.

Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Unbekannte gegen 13:45 Uhr Zutritt zu dem Grundstück indem er gewaltsam ein Tor öffnete. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - rötlich-brauner Bart -kräftige Statur - rotes T-Shirt - kurze schwarze Hose -schwarze Kappe. Vermutlich steht ein weißer Pkw mit belgischem Kennzeichen mit der Tat in Zusammenhang.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen DN-BL 321 geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell