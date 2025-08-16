Polizei Düren

POL-DN: Mit dem Auto in den Supermarkt

Merzenich (ots)

Am 16.08.2025 kam es um 09:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz des Netto Marktes in Merzenich. Ein 37jähriger männlicher Autofahrer fuhr beim rückwärts Ausparken in das Seitenschaufenster des Netto Marktes und wollte sich anschließend von der Unfallstelle entfernen. Hieran wurde er aber von anwesenden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei gehindert. Die eintreffenden Beamten konnten während der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von drei Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell