Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bargeld aus Handschuhfach entwendet

Mechernich-Kommern (ots)

Im Zeitraum von Samstag (23. August), 21 Uhr, bis Sonntag (24. August), 11.45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz im Ernst-Becker-Weg in Mechernich-Kommern die Scheibe eines Pkws eingeschlagen.

Im Anschluss entwendeten Unbekannte aus dem Handschuhfach einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei Euskirchen warnt ausdrücklich:

Das Fahrzeug ist kein Tresor!

Lassen Sie keine Wertsachen im Pkw zurück. Auch im Kofferraum oder im Handschuhfach sind Wertgegenstände nicht sicher.

Schon ein kurzer unbeobachteter Moment genügt für einen Diebstahl. Nehmen Sie Wertgegenstände deshalb immer mit und verschließen Sie das Fahrzeug stets vollständig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell