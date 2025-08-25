PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ampel außer Dienst - Lkw-Fahrer mit knapp drei Promille unterwegs

Weilerswist (ots)

Das Alkohol und Steuer eines Lastwagens keine gute Kombination ergeben, musste am Sonntag (24. August) eine Ampel an der Bonner Straße in Weilerswist schmerzlich erfahren.

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer war dort mit Zugmaschine und Auflieger unterwegs, als er - offenbar auf der Suche nach einer "alternativen Streckenführung" - kurzerhand von der Fahrbahn abkam und frontal auf eine Ampel zusteuerte. Diese konnte dem Angriff nicht standhalten und wurde kräftig verbogen.

Statt an der Unfallstelle zu verweilen, setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt fort - diesmal jedoch mitten in den Gegenverkehr. Nur der schnellen Reaktion entgegenkommender Autofahrer ist es zu verdanken, dass es zu keiner Karambolage kam.

Ein aufmerksamer Zeuge, der den Zick-Zack-Kurs des 40-Tonners bereits misstrauisch beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Lkw wenig später auf der Bonner Straße stoppen.

Die Ursache für die ungewöhnliche Fahrweise war schnell gefunden: Ein Atemalkoholtest ergab stolze 2,94 Promille - ein Wert, der eher an die Bilanz einer zünftigen Kirmes erinnert als an eine Fahrtauglichkeit im Schwerlastverkehr.

Dem Fahrer wurde noch an Ort und Stelle die Weiterfahrt untersagt. Auf der Polizeiwache in Euskirchen folgte eine Blutprobe. Da der Mann selbst zu seinem Schutz nicht mehr "sicher abgestellt" werden konnte, verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie wegen Verkehrsunfallflucht. Die Ampel muss sich derweil im "Krankenstand" von den Folgen der Begegnung erholen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

