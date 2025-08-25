Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren
Nettersheim-Holzmülheim (ots)
Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Blankenheim befuhr hinter einem 27-jährigen Pkw-Fahrer aus Nettersheim die Landstraße 194 von Bad Münstereifel-Eicherscheid kommend in Richtung Nettersheim-Holzmülheim.
Der 27-Jährige beabsichtigte, nach rechts in Richtung Nettersheim-Roderath auf die Landstraße 194 abzubiegen.
Die 25-Jährige bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.
Die beiden Unfallbeteiligten wurden verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.
