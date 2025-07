Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.07.2025) einen 25-jährigen Mann an der Burgenlandstraße festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten durchsuchten aufgrund eines Hinweises die Wohnung des Tatverdächtigen. Hierbei fanden die Beamten eine Schusswaffe, sechs Kilo Amphetaminpaste, zwei Kilogramm Marihuana und rund 100 Gramm Kokain. Der Tatverdächtige mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Freitags (04.07.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

