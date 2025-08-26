PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Kall-Sötenich (ots)

Am Montag (25. August) kam es gegen 23 Uhr auf der Landstraße 204 zwischen den Ortslagen Kall-Sötenich und Kall-Urft zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall befuhr die L 204 in Richtung Kall-Urft.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort kollidierte das Fahrzeug mit drei Bäumen, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kam dort zum Stillstand.

Der Mann wurde bei der Kollision verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

