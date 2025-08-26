Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 30-Jähriger sprüht mit Tierabwehrspray

Zülpich (ots)

Am Montagabend (25. August), gegen 22 Uhr, kam es in Zülpich zu einem Polizeieinsatz. Ein 30-jähriger Mann, der vorher durch eine Auseinandersetzung aufgefallen war, traf auf der Straße auf einen Mann und sprühte diesem mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht.

Der angegriffene Mann schlug daraufhin mit einem Rohrpfosten in die Richtung des 30-Jährigen, der Schlag konnte jedoch abgewehrt werden.

Eintreffende Polizeibeamte atmeten das Spray ein, blieben aber dienstfähig. Das Spray wurde sichergestellt.

Der 30-Jährige, gegen den ein Haftbefehl bestand, wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam Euskirchen gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille, zudem war ein Drogenvortest positiv.

Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung.

