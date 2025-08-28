Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Versuchter Einbruch in Goldschmiedegeschäft - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.08.2025) versuchten drei bisweilen unbekannte Männer in ein Goldschmiedegeschäft in Bad Schwartau einzubrechen. Durch laute Geräusche fielen Sie einer Zeugin auf. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die drei Tatverdächtigen in einem vermutlich dunklen Kleinwagen. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen.

Ereignet hatte sich das Tatgeschehen zwischen 03.00 Uhr und 03:30 Uhr an einem Goldschmiedegeschäft in der Lübecker Straße. Aufgrund von lauten, verdächtigen Geräuschen war eine Anwohnerin auf drei Männer aufmerksam geworden, die an der Hauptzugangstür des Geschäftes standen und offensichtlich versuchten in die Räumlichkeiten einzubrechen. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die Männer die Flucht, liefen durch einen Gang zu einem Parkplatz in der Auguststraße. Danach flüchteten sie mit einem vermutlich dunklen Kleinwagen mit zuvor entwendeten Kennzeichen von der Auguststraße über den Eutiner Ring in Richtung Lübeck.

Bei der Inaugenscheinnahme des Tatortes konnten die Ermittler noch in der Nacht mehrere Einbruchspuren feststellen, Spuren sichern und auch Tatwerkzeuge sicherstellen. In das Geschäft selbst gelangten die flüchtigen Männer nicht. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Nach bisher vorliegender Beschreibung sollen die drei flüchtigen Männer alle muskulös, größer als 185cm und schwarz gekleidet gewesen sein. Mit sich führten sie große rote Taschen. Während des Tatgeschehens sollen sich die Tatverdächtigen in deutscher Sprache mit einem aktuell nicht näher identifizierbaren Akzent unterhalten haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Tathergang zwischen 03.00 Uhr und 03:30 Uhr in der Auguststraße beobachtet haben und weitere Angaben zu den flüchtigen Männern und dem von ihnen genutzten Kleinwagen machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451-220750 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell