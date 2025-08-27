PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt
Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.08.2025) bemerkten Polizeibeamte eine verdächtige Person mit einem Fahrrad in der Lübecker Innenstadt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Person mutmaßlich nicht die Eigentümerin des Herrenrads ist. Die Polizisten stellten das Fahrrad sicher und suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Gegen 06:00 Uhr bemerkten Polizeibeamte in der Beckergrube eine ihnen bekannte Frau auf einem Fahrrad. Die 22-Jährige hatte zuvor telefonisch angekündigt, sich ein Rad nehmen zu wollen, um damit nach Hause zu fahren.

In der Kontrolle konnte die Lübeckerin nicht glaubhaft erklären, wie sie an das Herrenrad gelangt war. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ein.

Das Herrenrad der Marke Pegasus ist schwarz und mit grünen und grauen Akzenten abgesetzt.

Die Ermittler des 1. Polizeireviers bitten um Hinweise zu möglichen Eigentümern. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451 131 6145 oder per E-Mail unter Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de mit den Polizeibeamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

