POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Birkenallee; Tatzeit: zwischen 25.03.2025, 20.00 Uhr, und 26.03.2025, 04.00 Uhr; Werkzeuge aus einem Van, der Marke Citroen Jumper entwendeten Unbekannte an der Straße Birkenallee in Bocholt. In der Nacht zum Mittwoch beschädigten die Täter gewaltsam die Hintertür des Vans und gelangten so in den Innenraum. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehreren tausend Euro geschätzt. Die ...

