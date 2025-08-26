PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Waffenkontrolle am Hauptbahnhof Lübeck

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (25.08.2025) führten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers, der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes am Lübecker Hauptbahnhof eine Schwerpunktkontrolle zur Durchsetzung des Verbots von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs durch. Gegen mehrere Personen wurden Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren eingeleitet.

In der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr kontrollierten Beamte des 2. Polizeireviers, der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt den Reiseverkehr im Bereich des Lübecker Hauptbahnhofes.

Im Verlauf der Maßnahme stellten die Kontrollkräfte insgesamt vier Verstöße fest, in denen Personen durch das Mitführen von Messern Ordnungswidrigkeiten nach dem Waffengesetz begangen hatten.

Eine der am Nachmittag kontrollierten Personen war zur Festnahme ausgeschrieben und konnte festgenommen werden. Außerdem konnte ein Fahrrad sichergestellt werden, das durch Diebstahl abhanden gekommen war.

Die Kontrolle wurde durchweg positiv wahrgenommen. Die Polizei wird weiterhin derartige Kontrollen durchführen, um das das geltende Waffenverbot durchzusetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

