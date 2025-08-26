Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Wangels

Folgemeldung 1: Strohmietenbrände in Wangels

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (26.08.2025) ist es in Wangels erneut zu einem Brand einer Strohmiete gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Strohballen bereits im Vollbrand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in den Nachmittag andauern.

Gegen 05:00 Uhr wurde der Polizei ein Feuer beim Gut Weißenhaus gemeldet. Bei der Ankunft der Feuerwehr- und Polizeikräfte brannten die Strohballen in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte lassen die Quaderballen mit Hilfe des THW kontrolliert abbrennen.

Aufgrund des Brandes und der damit verbundenen starken Rauchentwicklung veranlasste die Polizei die Vollsperrung der naheliegenden Bundesstraße 202. Die Umleitung erfolgt über Kaköhl, Wangels und Farve.

In der Nacht vom 25.08. auf den 26.08.2025 befuhren Polizeibeamte mehrfach in unregelmäßigen Abständen den Bereich, nachdem es am vorigen Wochenende (23.08.2025-24.08.2025) bereits zu zwei Bränden von Strohmieten gekommen war. Bei der intensiven Bestreifung stellten die Polizeibeamten keine verdächtigen Fahrzeuge oder Personen fest.

Die Polizei befindet sich zudem in enger Absprache mit den Eigentümern, wie die Strohmieten am besten zu schützen sind. Erste Sicherheitsmaßnahmen werden seitens der Eigentümer geprüft.

Die Kriminalpolizeistation Oldenburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Personen, die etwas zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur Identität des Tatverdächtigen beitragen können, werden gebeten sich unter 04361 10550 oder per E-Mail unter Oldenburg.KPSt@polizei.landsh.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

