Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt Frau durch Messer verletzt - Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln

Lübeck (ots)

In Lübeck soll es am frühen Mittwochmorgen (21.08.25) zu einem Angriff einer jüngeren Frau (20) auf eine 48 Jahre alte Frau gekommen sein, welche dabei mit einem Messer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Lübeck sowie die Mordkommission der Kriminalpolizei Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll es in Lübeck zu einem Angriff einer 20 Jahre alten tatverdächtigen Frau auf ihre Mutter gekommen sein. Dabei soll die Tochter ihre Mutter mit mindestens einem Messer angegriffen und ihr diverse oberflächliche Verletzungen zugefügt haben. Beide Frauen kommen aus Lübeck und sind deutsche Staatsbürger.

Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten erste Maßnahmen ein und konnten die Tatverdächtige und ihre Mutter vor Ort antreffen. Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige ins Polizeigewahrsam, die Geschädigte wurde in ärztliche Behandlung übergeben. Lebensgefährliche Verletzungen sollen nicht vorgelegen haben. Die Polizei stellte mögliche Tatmittel sicher. Zudem wurde die Spurensicherung der Kriminalpolizei vor Ort tätig.

Die Ermittlungen zu den Umständen und den Hintergründen dauern an. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und Mordkommission der Kriminalpolizei Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

Das Amtsgericht Lübeck hat heute die vorläufige Unterbringung der Tatverdächtigen gemäß § 126a StPO angeordnet, da diese nach Einschätzung einer psychiatrischen Sachverständigen unter einer psychiatrischen Erkrankung leidet und deshalb für die Allgemeinheit gefährlich ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell