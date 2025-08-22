PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Grube/Ostholstein Folgemeldung: Mann in Dinosaurier-Kostüm auf Campingplatz - Polizei sorgt für Ruhe

Lübeck (ots)

Montagabend (18.08.2025) fiel auf dem Campingplatz ein als Dino kostümierter Mann auf, der dort Kinder angesprochen haben soll, was dort für Unruhe sorgte. Die Polizei wurde informiert und konnte eine Klärung herbeiführen.

Eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen hatte der Polizei in Grube mitgeteilt, dass ihre 6-jährige Tochter und deren 5-jährige Freundin von einem Mann im Dinosaurier-Kostüm angesprochen und zum mitkommen bewegt worden wären.

Die Frau und eine weitere Mutter wären dem Mann und dem Dino unbemerkt gefolgt und hätten den Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf hatte die Frau auch die Polizei verständigt.

Nach der Mitteilung der Polizei gingen Hinweise ein, mit deren Hilfe der Mann identifiziert werden konnte. Demnach handelt es sich um einen 40-jährigen Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern, der den Kindern eine Freude hätten machen wollen.

Die Polizei macht deutlich, dass es zu keine Straftaten gekommen ist. Grundsätzlich sollten Eltern aber mit ihren Kindern das richtigen Verhalten gegenüber Fremden besprechen und üben.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

