Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Folgemeldung: Mercedes kollidiert mit Ampel - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) kam ein Lübecker mit seinem Mercedes Benz Cabriolet beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ziegelstraße - Korvettenstraße. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen zur Klärung des Unfalls.

Ein 28-jähriger Deutscher aus Lübeck war am Dienstag gegen 19.55 Uhr beim Abbiegen mit seinem schwarzen Mercedes Benz SL 500 von der Ziegelstraße in die Korvettenstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Ampelanlage kollidiert.

Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte das Unfallgeschehen bisher nicht vollständig geklärt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise unter der Rufnummer 0451/1310.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

