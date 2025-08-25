Polizeidirektion Lübeck

Am Freitagmittag (22.08.2025) führten Beamte des 1. Polizeireviers eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Wallstraße durch. Es wurden 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Innerhalb einer Stunde wurden insgesamt etwa 250 Fahrzeuge gemessen. Davon hatten 18 die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überschritten. Spitzenreiter war ein Pkw Honda, der mit gemessenen 58 km/h in die Messstelle fuhr.

Die Folge der Geschwindigkeitsübertretung: Zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und 235,00 Euro Bußgeld.

